ACIDMANが、2025年12月に開催したライブ『ACIDMAN 13th ALBUM「光学」全曲初披露ライブ＆第2回壇上交流会』の映像作品を6月27日にリリースする。

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本情報は、4月9日よりスタートした全国ツアー『ACIDMAN LIVE TOUR “光学”』のKT Zepp Yokohama公演MCにて大木伸夫（Vo/Gt）より発表されたもの。

本作は、2025年10月にリリースした13thアルバム『光学』を収録順にライブ初披露したコンセプトライブを映像化したものとなり、大阪、東京で開催されたライブのうち、12月20日に開催した東京 Zepp Haneda公演が収められる。

発売形態はパッケージ版（DVD）と高画質デジタル版の2種類で、パッケージ版は開催中のツアーファイナルとなる幕張メッセ国際展示場（展示ホール9・10）にて限定販売される。

また、パッケージ版には大阪、東京両公演の模様を捉えたフォトブックレットが付属。高画質デジタル版は、フルHD画質をスマホやタブレットなどで視聴することができる。いずれも詳細は後日発表とのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）