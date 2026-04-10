「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１０日午後１時現在でフライトソリューションズ<3753.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



フライトは３日ぶりに反落。企業の業務系システム開発やスマートフォン決済ソリューションなどを展開するが、株価が２００円未満の低位株で、一部の個人投資家の短期筋が注目しているようだ。前日に一時１６４円まで上値を伸ばす場面があったが、その後は上値の重い展開で目先見切り売りを誘った。一方、テクニカル的には日足一目均衡表の雲抜けで上値が軽くなることへの思惑も。なお、同社株は売り予想数上昇でも２位にランクされており、強弱観が依然として対立した状況にある。



出所：MINKABU PRESS