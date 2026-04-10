BTSのV（ヴィ）が自身のInstagramを更新。BTSの新アルバム『ARIRANG』（3月20日リリース）の収録曲「Hooligan」MVのオフショットを公開し、オールレザーの美しいビジュアルにファンの注目が集まっている。

【写真】BTS Vのサラストヘア×オールレザーコーデのオフショット 【動画】J-HOPEによるMVビハインド／「Hooligan」リハーサル＆カムバックライブ本番比較映像

■BTS V、「Hooligan」のMVオフショットを大量に公開

4月9日、BTSは『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN GOYANG』1日目の公演を開催。その開演前のタイミングで、Vは「Hooligan」のMVオフショットを大量に公開した。

1枚目は、モニター画面に映るVの姿からスタート。撮影中の様子を捉えた、赤い照明に包まれた幻想的なショットが続く。5枚目の動画では、Vの大きな目のクローズアップから、上唇を上げて見せたグリルズ（歯のアクセサリー）のディテールまで披露。

6枚目には、背後で椅子に座るJ-HOPE（ジェイホープ）を映し込んだ自撮りショット、7枚目には撮影の待機中と思われるメンバーとのテント内での写真も収められている。

8枚目からは、無機質なコンクリート壁を背景にしたソロショットが並ぶ。前髪を下ろしたストレートヘアの横顔や、タイトなブーツで強調された長い脚、オールレザー衣装に包まれたしなやかなボディラインが相まって、まるで二次元のようなビジュアルに仕上がっている。

さらに11枚目以降では、“バットマン”を思わせる耳付きのヘッドギアとレザーマスクを着用。白い空間で激しく踊る動画では、マスク越しに覗く鋭い眼差しが印象的だ。ラストは一転、マスク姿で首を傾げたり、ピースサインをカメラに向けたりと、キュートな魅力ものぞかせている。

SNSには「めちゃくちゃかっこいい」「二次元ビジュすぎる」「脚長っ」「爆イケバッドマンテテ来た！」「ゲームのキャラクターみたい」「ライブ前の忙しい中ありがとう！」といった声が寄せられ、大きな反響を呼んでいる。

■J-HOPE、MVビハインドで見せた自然体の魅力

また、J-HOPEも自身のTikTokで、同曲MV撮影のビハインド動画を公開。サングラス姿でラフに音に乗る様子をはじめ、手ハートを送るRM（アールエム）、ヘアピンで留めた髪が印象的なSUGA（シュガ）の後ろ姿、グリルズをアピールするV、RMと無邪気な笑顔でスクワットするJUNG KOOK（ジョングク）など、メンバーの自然体な姿が収められている。

■貴重！「Hooligan」パフォーマンス、リハーサル＆カムバックライブ本番の比較動画も