WBC世界バンタム級挑戦者決定戦の前日計量

ボクシングのWBC世界バンタム級（53.5キロ以下）挑戦者決定戦が11日に、東京・両国国技館で行われる。10日は都内で前日計量が実施され、同級2位の那須川天心（帝拳）が53.5キロ、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）が53.3キロでそれぞれパス。計量前、WBCのマウリシオ・スレイマン会長から大人気ボクシング漫画「はじめの一歩」の作者、森川ジョージ氏へ粋なプレゼントが贈られた。

壇上のスレイマン会長はマイクで「コンニチハ」と挨拶。今月9日、森川氏が退院をSNSで報告していた中で、「『はじめの一歩』の作者、ジョージ・モリカワ氏は漫画を通じてボクシングを世界に知らしめた」「モリカワさんは回復し、退院した。今回の興行に出る全てのボクサーのサインが入ったベルトをプレゼントしたい」と話し、手にしていた小さなベルトを捧げると明かした。

森川氏は先月30日にXで「本日入院しました。しばらく治療と回復に専念します。順調に行けば一ヶ月ほどで復帰できるらしいです。やりかけの仕事があるので早く続きをやりに戻れたらいいなと思っています」と入院を報告。昨日に「【退院】病院の皆様お世話になりました！言いつけ通りしばらく自宅でおとなしくします。ありがとうございました！！ご心配していただいた皆様ありがとうございました。無理のないようゆるゆるぼちぼちやっていきます」と伝えていた。



（THE ANSWER編集部）