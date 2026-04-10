さらさ、自身初となる台湾単独公演＜Salasa Live at Billboard Live TAIPEI 2026＞開催決定「“いつか住みたい”と思っていたほど大好きな場所」
さらさが、自身初となる台湾での単独公演＜Salasa Live at Billboard Live TAIPEI 2026＞の開催を発表した。なお、2023年に＜LUCfest＞への出演以来、3年ぶりとなる台湾でのライブとなる。
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◾️さらさ コメント
この度、Billboard Live Taipeiで開催することになりました。台南でのフェスに出演してから3年が経ち、台北でのライブは初めてです。10代の頃、「いつか住みたい」と思っていたほど大好きな場所。訪れるたびに文化や、人々の温かさが私の心を軽くしてくれます。台北で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。
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◾️＜Salasa Live at Billboard Live TAIPEI 2026＞
日時｜2026年6月21日（日）
公演｜1日2公演
・1stセット｜15:00開場／16:00開演
・2ndセット｜18:00開場／19:00開演
会場｜ビルボードライブ台北（台北市信義区松寿路12号 ATT 4 FUN 7F）
▼チケット情報
・スタンダード席｜1,800台湾ドル
・カジュアル席｜1,600台湾ドル
・プレミアム席｜2,200台湾ドル
・ラグジュアリー席｜2,000台湾ドル
・ペア席｜4,400台湾ドル
※チケット料金にはウェルカムドリンク1杯が含まれますが、その他の飲食サービスは含まれておりません。飲食サービスは公演前および公演中に提供されます。
チケット販売期間｜2026年4月10日（金）18:00より
チケット販売プラットフォーム：https://billboardlivetaipei.tw
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