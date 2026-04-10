さらさが、自身初となる台湾での単独公演＜Salasa Live at Billboard Live TAIPEI 2026＞の開催を発表した。なお、2023年に＜LUCfest＞への出演以来、3年ぶりとなる台湾でのライブとなる。

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◾️さらさ コメント

この度、Billboard Live Taipeiで開催することになりました。台南でのフェスに出演してから3年が経ち、台北でのライブは初めてです。10代の頃、「いつか住みたい」と思っていたほど大好きな場所。訪れるたびに文化や、人々の温かさが私の心を軽くしてくれます。台北で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。

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◾️＜Salasa Live at Billboard Live TAIPEI 2026＞ 日時｜2026年6月21日（日）

公演｜1日2公演

・1stセット｜15:00開場／16:00開演

・2ndセット｜18:00開場／19:00開演

会場｜ビルボードライブ台北（台北市信義区松寿路12号 ATT 4 FUN 7F） ▼チケット情報

・スタンダード席｜1,800台湾ドル

・カジュアル席｜1,600台湾ドル

・プレミアム席｜2,200台湾ドル

・ラグジュアリー席｜2,000台湾ドル

・ペア席｜4,400台湾ドル

※チケット料金にはウェルカムドリンク1杯が含まれますが、その他の飲食サービスは含まれておりません。飲食サービスは公演前および公演中に提供されます。 チケット販売期間｜2026年4月10日（金）18:00より

チケット販売プラットフォーム：https://billboardlivetaipei.tw