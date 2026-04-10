カージナルスファンにとって悲願といってもいい“目覚め”かもしれない。球団傘下の超有望株として、開花を期待されてきたジョーダン・ウォーカー外野手（23）が開幕からそのポテンシャルを結果に結びつけている。

今季は外野のレギュラーとしてスタート。3月29日（日本時間30日）のレイズとの開幕3戦目で今季初本塁打を放つと、4月4日（同5日）のタイガース戦では今季2号グランドスラムを放つなど3安打5打点の活躍。さらに直近の6日（同7日）からのナショナルズ戦では3試合連続本塁打を記録し、現在メジャートップタイの5本塁打と打線をけん引している。

打率・295、5本塁打、12打点、OPS1.049と主要なスタッツだけでなく、特筆すべきはその“中身”。スタットキャストのデータでは平均の打球速度97・4マイル（約156.7キロ）は大谷（ドジャース）、ジャッジ（ヤンキース）、昨季36本塁打のカーツ（アスレチックス）ら並み居る強打者たちを抑えて堂々の1位で、ハードヒット率もメジャー2位と強い打球をコンスタントに放っていることがうかがえる。

ウォーカーは1メートル98、113キロの恵まれた体格の持ち主で球団のレジェンド、アルバート・プホルスと比較されるほどの超有望株として毎年、MLBの有望株ランキングの上位に名を連ねてきた。しかし、コンタクト率の低さや打球角度の低さなどが課題として浮き彫りになり、メジャーデビューした23年の16本塁打をピークに過去2年は計11本塁打。今春のスプリングトレーニングでも長打はわずか1本という寂しい数字だっただけに開幕後の“覚せい”は米国でも注目されている。

米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」でもウォーカーを特集。カージナルスは昨オフにコントレラス、アレナド、ドノバンと主力野手を放出するなど今季から再建モードに入っているため、伸び悩んでいたウォーカーにもチャンスが与えられたとし「期待されてきた姿を見せている」としている。だが、まだ打席数のサンプルは少なく、30％近くある三振率を懸念材料にも挙げており、今後、ウォーカーが好調をどれだけ維持し、不調の波を小さくできるかが待望のブレークのカギとなりそうだ。