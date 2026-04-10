10日、閣議後の会見において、フリーの記者がレアアースをめぐって、小野田紀美大臣に“挑発”ともとれる発言を繰り返した。

【映像】小野田大臣、怒り→悲しげ？の瞬間（実際の様子）

AI活用などについて和やかな表情で記者たちの取材に答えていた小野田大臣だったが、フリーの記者が「高市総理の総選挙中の発言で、レアアース泥引き上げで…」と話しだすと表情が一変。眉をひそめた。

フリー記者は「『日本はレアアースに困らない』という総理発言と、小野田大臣の2月3日の『これからレアアース泥については実用化の可能性を検討する』という所管大臣発言は、明らかに食い違っている“閣内不一致”だと思いますが、これを是正しないのはなぜなんでしょうか？ 高市総理に発言撤回を求めないのは、飛ばされるのを恐れているせいなんでしょうか？ 要は高市さんに異を唱える形になるんで、更迭を恐れているせいなんでしょうか？」と質問。

小野田大臣は「何度も申し上げている通り、特に総理の言うことにコメントすることはないと言うに尽きると思います。閣内不一致とは思いません」と回答。実は3月13日の閣議後の会見においてもレアアースをめぐり同じフリー記者と小野田大臣は議論していた。

フリーの記者は「あと、3月18日の共同通信のインタビューで、レアアース問題の専門家岡部徹東大教授（に聞いた）記事を出しているのですが、読んだのでしょうか？ 重大なことが書いてあって、高市総理の発言に『いい加減にしろと思う』と。『日本の資源政策はとんでもないという印象を海外に与えかねない』『太平洋戦争中に日本はアメリカに負けない、という期待感を持たせた発言と重なり合うものがある』『高市総理は大本営発表みたいなことを垂れ流している』というような、警告に等しいインタビュー記事が出ていますが、お読みになっていないのでしょうか？」と確認。

小野田大臣は「読んでいませんし、そもそも個人の方のご意見に一つひとつコメントする立場にもございません」とキッパリと回答。

だがフリー記者は止まることなく「共同通信のインタビュー記事で、広報担当から回ってきてないのでしょうか？ ネットでもすぐ出てくる記事なんですが、読んでないんですか？」と追及。

小野田大臣は「読んでないと思います。記憶にはないです」と答えた。

フリー記者はさらに「今話した内容についてどう思いますか？ 東條英機総理と同じような大本営発表がまかり通っているような状況と思わないでしょうか？」と質問。

小野田大臣は怒りを滲ませたような表情で「あの、なんで笑ってらっしゃるのかわからないんですけども、一つひとつそういったものに対してコメントすることはありません」と咎めた。

フリー記者は小野田大臣の発言にカットインする形で「笑ってなくて、重大な問題だから聞いているんじゃないですか。アメリカに負けない、という太平洋戦争当時（と同じような）でたらめな言説が高市総理から出たまま修正されないということを問題視しているんですが。そういう問題意識を全然持たれてないのでしょうか？」と質問。

小野田大臣は“悲しげ”ともとれる表情で「ございません」と答え、会見は終了した。

（ABEMA NEWS）