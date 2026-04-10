タレント石田純一（72）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（午後9時50分）に出演。過去の「不倫は文化」騒動の代償を明かした。

番組では、石田の自宅が散らかっていることから、妻の東尾理子とともにTravis Japan川島如恵留らで片付けるロケを行った。

掃除中、助っ人として登場したギャル曽根（40）から“ゴシップ取材”が行われ、「いろんな文化を作られましたもんね」と語った。

川島から「僕も聞いたことあります。『なんとかは文化』って言ったみたいな」と語り、ギャル曽根は「この方です」と石田をイジった。

ギャル曽根は「奥さまを目の前にして言うことじゃない」と話すも、東尾も「全くこの方です」と便乗した。

石田は「反省してます」としょんぼり謝罪した。川島は「うわさで聞いたんですけど、実は言ってないみたいな」と聞くと、石田は「あれはタイトルとして作られたんで、新聞記事があって、それのタイトルなので。同じ言葉は言ってはないです」と明かした。

石田は96年、不倫相手といるところを写真週刊誌に撮られた。その時の発言が「不倫は文化」とされている。

ギャル曽根は「あの事件があって、仕事がちょっと減ったとかそういうのもあったんですか」と質問した。

石田は「めっちゃありましたよ」と答え、東尾も「ちょっとじゃないでしょ。全部でしょ」とツッコミを入れた。

石田は「いったんCMは全部終わりました」と告白し、ギャル曽根は「違約金とかは…」と質問した。

石田は「CMの場合、違約金か、返還するっていうやつがある」と明かした。

ギャル曽根は「ちなみにおいくらぐらいとか、今だから言える…」と聞くと、石田は「6000万円ぐらい」と答え、共演者を驚かせた。

東尾は「それ1回だけじゃないんだよ。違約金払ってるの何回もあるんだよ」と補足した。