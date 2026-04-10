「みんな寝てるだろうな…」そう思いながら夜遅くに帰宅。ドアを開けた瞬間飛び込んできたのは…！？わんこの愛にあふれたお出迎えが話題を呼び、投稿は8.6万回再生を突破。「なんちゅー愛らしい」「たまらん」「ずっと待ってたね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家族全員が寝ている時間に帰宅→ドアを開けたら、犬だけが待っていてくれて…愛にあふれた『全力のお出迎え』】

夜遅くの帰宅にわんこは…！？

TikTokアカウント「ruruomutsu」の投稿者さん、この日は夜遅くの帰宅となってしまったそう。『みんな寝てるだろうな…』と、静かにドアを開けた次の瞬間、目に飛び込んできたのは愛犬「るる」ちゃんの姿…！

いつもより帰宅が遅いのに、いつから待っていてくれたのか…健気なるるちゃんには投稿者さんも胸がいっぱいになったといいます。「おかえり！」とドア先でお出迎えした後は、リビングへと戻り、まるで「早く中に入って！」と言わんばかりにワンワンと嬉しそうに吠えたのだとか。

愛らしい毛玉にキュン♡

リビングに置かれた座布団に座り「こっちに来て！」と、催促する姿は愛らしい限り。一刻も早く自分のそばにきてほしいのでしょうね。

ポメラニアンとチワワのMIX犬のるるちゃん、真っ白ふわふわ＆もこもこの見た目から『あざらしかな？』『愛らしい毛玉♡』とのコメントも寄せられるほど…！ボリュームたっぷりの被毛につぶらな瞳、コロコロと動き回る姿がそう感じさせるのでしょう。

愛あふれるお出迎えに感動

『るるちゃんおいで！』と投稿者さんが言い終わらないうちにダッシュで駆け寄り、足の間にゴロン…！と勢いよくひっくり返ったそう。豪快なヘソ天には思わず笑みがこぼれます。

家族も寝静まる中、こんなに愛あふれるお出迎えをしてくれるなんて『これだから犬は…！』そう思わずにはいられませんね。深夜に繰り広げられたるるちゃんの熱烈歓迎は、多くの人に笑顔を届けたのでした。

この投稿には「ほんとに愛おしい」「ずっと待ってたもんね」「可愛すぎる…」といったコメントが寄せられています。

るるちゃんの日常をもっと覗いてみたい方は、TikTokアカウント「ruruomutsu」から堪能してくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「ruruomutsu」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております