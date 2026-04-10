飼い主さんも笑ってしまった「愛犬の写真」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で28万4000回再生を突破し、「見た瞬間に吹いたw」「どすこい感すごくて草」「盛れてないのがまた可愛い(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トリマーさんから『カット後の犬の写真』を送ってもらった結果→理想とは程遠い『別犬のような表情』】

トリミングサロンでの撮影

TikTokアカウント「ポメのぷち」の投稿主さんは、ポメラニアンの『ぷち』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、ぷちちゃんをトリミングに連れて行ったそう。もともと可愛いぷちちゃんですが、きれいになったらもっと可愛くなるはず…。そんな期待に胸を膨らませながら、トリミングが終わるのを待っていました。

トリミングサロンでは、シャンプー中やトリミング後の写真を撮ってくれるというサービスがあるとか。撮影された写真は、トリマーさんが送ってくれるといいます。いつもはわんぱくで笑顔がチャーミングなぷちちゃん。わくわくしながら写真を見てみると…？

盛れていない表情に爆笑♪

そこには、全身泡だらけでしょんぼりした表情のぷちちゃんが…！ふわふわの毛が濡れて、しぼんだような姿だったそうです。さらに、トリミングが終わったあとの写真を見た途端、投稿主さんは笑ってしまったといいます。

無事ふわふわに戻ったぷちちゃんですが、なぜか渋い表情で仁王立ちになっていたそう。その姿は普段から想像もつかないほど勇ましく、別犬のようだったそうです。

たまたま「子供の日」が近かったからか、折り紙の兜をかぶり、こいのぼりを背景に仁王立ちしていたというぷちちゃん。ふわふわの胸毛が筋肉に見えてきそうな姿に、思わず笑ってしまいますね♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「うちのポメもそうw」「なぜポメはこうなってしまうのでしょう」「愛おしいが詰まりすぎてる…」など沢山の反響がありました。

なかなか盛れないぷちちゃん

ぷちちゃんがトリミングで写真撮影をしたのは、初めてではないそう。今までに何度か撮ってもらっているものの、毎回「盛れていない」写真が送られてくるそうです。

ちなみに、家にいるときのぷちちゃんは、とっても朗らかで笑顔が可愛いのだといいます。投稿主さんと一緒にいるときだけの、特別な笑顔なのかもしれませんね！

TikTokアカウント「ポメのぷち」には、ぷちちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ポメのぷち」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。