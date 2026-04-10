12月25日に全国公開される岡田准一主演映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』に上白石萌音が出演することが決定。岡田准一演じる主人公・中村八大が渡米先で出会う日系アメリカ人・アリス役を務める。

参考：松坂桃李＆仲里依紗、『SUKIYAKI』で2度目の夫婦役に 仲野太賀の妻役には土屋太鳳

1963年、全米ビルボードチャートで、日本人が歌う曲が3週連続1位という日本音楽史に残る快挙を樹立した。その曲の名は「SUKIYAKI」。いまだ世界中で愛され続ける「上を向いて歩こう」だ。そんな「上を向いて歩こう」を生み出した“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九による「SUKIYAKI」の誕生秘話を、事実に基づいたフィクションでとして映画化する。

本作の主人公であり、物語の核となる天才作曲家・中村八大を演じるのは岡田。若くして「天才ジャズピアニスト」と謳われ、後に「明日があるさ」「こんにちは赤ちゃん」「遠くへ行きたい」「世界の国からこんにちは」、さらには国民的番組「笑点」のテーマソングまで、日本の音楽史に輝く楽曲を次々と生み出した音楽界の巨星に魂を吹き込む。そして、『ヘヴンズ ストーリー』でベルリン国際映画祭の国際批評家連盟賞を受賞した瀬々敬久が監督を務める。

八大の相棒となる作詞家・永六輔役を松坂桃李、歌手・坂本九役を仲野太賀が務め、岡田、松坂、仲野が昭和の伝説のトリオ「689トリオ」に。また、清野菜名、仲里依紗、土屋太鳳らの出演が決定している。

上白石が演じるアリスは、本作のオリジナルキャラクターで、タップダンサーを夢見る日系アメリカ人。ネイティブスピーカーという設定のため、上白石は全編英語でのセリフに挑んでいる。小学生時代をメキシコで過ごした経験を持つ上白石だが、今回はネイティブスピーカーとしての英語の細かなニュアンスの調整を重ね、役を作り込んだという。

さらに、本格的に初挑戦となるタップダンスでは、撮影の数カ月前から特訓を重ねた。タップダンスの監修を務めたのは、映画『座頭市』や映画『浅草キッド』の振り付けなどで知られるHideboH。HideboHは、上白石の上達について「こんなに習得の早い方はいない。上白石さんのタップは本当に素晴らしい」とコメントしている。

上白石萌音（アリス役）コメント

アリスを演じました、上白石萌音です。アリスは、自身のアイデンティティに葛藤を抱えながら、タップダンサーを夢見る日系アメリカ人です。ネイティブスピーカーとして英語を話す役は初めてでしたが、練習を重ねて臨みました。またタップダンスを始めたタイミングでこの役をいただき、運命的な巡り合わせを感じています。あの時代、日系アメリカ人のアリスがアメリカでタップを踏むことは「自分はアメリカ人なんだ」という意思の表れでもあると感じたので、ひたすら練習を積むことで役への理解を深めていきました。現場では主演の岡田さんが劇中のピアノをすべてご自身で弾かれていると聞き、「私が作品のクオリティを下げるわけにはいかない」とさらに熱が加速したのを覚えています。私自身、この映画を観るのが心底楽しみです。古き良き日本の風、そして世界の風と素晴らしい音楽たちに身を委ねに、ぜひ映画館へいらしてください。お待ちしております。

◼️公開情報『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』12月25日（金）公開出演：岡田准一、松坂桃李、仲野太賀、清野菜名、上白石萌音、仲里依紗、土屋太鳳監督：瀬々敬久脚本：港岳彦音楽監督・音楽：岩崎太整音楽：林正樹配給：東宝©「SUKIYAKI 上を向いて歩こう」製作委員会公式サイト：https://sukiyaki.toho-movie.jp/公式X（旧Twitter）：https://x.com/sukiyaki__movie公式Instagram：https://www.instagram.com/sukiyaki__movie公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sukiyaki__movie（文＝リアルサウンド編集部）