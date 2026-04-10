サムスン電子ジャパンは、X（旧Twitter）で「新生活も秒でアップデート」キャンペーンを開始した。3月12日の「Samsung Galaxy S26シリーズ」発売を記念し、全3弾にわたって展開される。第1弾の「新生活ライフハック選手権」は4月19日まで。

Samsung JapanのX公式アカウント（＠SamsungJPN）による対象ポストを引用リポストすると参加できる。指定ハッシュタグ「#先回りするAIフォン」をつけ、「明日から使えるライフハック」を投稿することで応募が完了する。

最優秀賞に選ばれた1名には、フラッグシップスマートフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」が進呈される。

第2弾は「マンガ大賞」で2名に当たる

4月22日10時～5月8日は、第2弾「Galaxyで明日から本気出すマンガ大賞」が開催される。Samsung Japan公式の対象ポストに、「#Galaxyで明日から本気出すマンガ大賞」をつけ、1コマ1ページからの漫画やエピソードを引用リポストして応募できる。

漫画部門とエピソード部門が設けられ、各部門の最優秀賞者1名に「Samsung Galaxy S26 Ultra」が贈呈される。

第3弾は「Galaxyで自炊がんばる部」

第3弾「Galaxyで自炊がんばる部」では、新大学生や新社会人に向け、Galaxy AIを活用したお役立ち情報や料理レシピが公式アカウントで公開される。買い物の瞬間から調理サポートまで、AIを活用したライフスタイルが提案される。