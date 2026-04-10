ソフトバンクは、米SpaceXの通信衛星とスマホが直接つながる新サービス「SoftBank Starlink Direct」を発表した。本日10日サービス開始となる。

すでに予告されていたものだが、今回、サービスの詳細が正式に発表された。

利用料とサービスエリア

ソフトバンクユーザーは利用料が無料で、SMS・データ通信ともに追加料金はかからない。

ワイモバイルでは「シンプル」プラン以降は無料で利用できる。一方、「スマホプラン」や「4G-Sプラン」は6月末まで無料だが、7月以降は月額1650円のオプション加入が必要となる。

LINEMOも同じく、6月末まで無料で利用できるが、7月以降は月額1650円のオプション加入が必要となる。

利用できるのは、日本国内で屋外、かつソフトバンクのサービスエリア圏外やWi-Fi・携帯電話の通信範囲外。上空を飛ぶ衛星との間をさえぎるものがないことも求められている。

建物内・地下・トンネルでは使えないほか、建物の密集地・社内・樹木の密集地では使えない。

利用できるサービス

一部アプリでのデータ通信、テキストメッセージ（SMS/S!メール、RCS）、緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報の一部（国民保護情報）を利用できる。なお、緊急速報メールアプリは4月10日以降、Android向けに提供される予定で、iPhone版は未定。

一方で、緊急通報・転送電話・留守番電話（留守番電話プラス）は利用できない。また、動画や大容量データ通信は非対応となる。

4月21日からLINEも

衛星経由でデータ通信を利用できるアプリ・サービスは「災害用伝言板」（4月10日以降）のほか、LINEヤフーの各種アプリ、山岳系や海洋系の他社アプリ、メッセンジャーアプリなど。

たとえば、「LINE」は4月21日以降に利用できる。またPayPayも4月15日以降に利用できるようになる。

LINEの場合、テキストメッセージ・位置情報の送受信・ステータスメッセージの変更・安否確認の登録や確認を利用できる。その一方でLINEスタンプや絵文字・画像や動画の送受信、音声通話・ビデオ通話は衛星経由では利用できない。

LINEヤフーのアプリ iPhone版 Android版 LINE 4月21日以降 4月21日以降 Yahoo! Japan 4月20日以降 4月13日以降 Yahoo!防災速報 4月13日以降 Yahoo!天気 4月13日以降 Yahoo!メール 4月14日以降 4月13日以降 Yahoo!マップ 4月13日以降 Yahoo!乗換案内 4月13日以降 Yahoo!カーナビ 4月13日以降 Yahoo!ニュース 4月20日以降 PayPay 4月15日以降 My SoftBank 4月10日以降 4月13日以降 他社アプリ

YAMAP、いまココ、ヤマレコ、BowBear、乗船名簿クラウド、釣り船予約「釣割」、NewsPicks、SmartNews、ウェザーニュース、タイドグラフBI、特務機関NERV防災、ココダヨ、X、WhatsApp Messanger、コンパスEX、(facebook)Messanger、LivMap（リブマップ）、メッセージ、マップ、天気、コンパス、Apple Fitness

対応機種はソフトバンクで購入したもの

対応機種として発表された機種は、いずれもソフトバンクで購入したものが対象。他社で販売されたものや、いわゆるSIMフリー版（メーカーブランド版）での動作は保証されない。

iPhoneでは、iPhone 13シリーズ以降、AndroidではPixel 9/10シリーズ、Galaxy S25/S26シリーズなど、AQUOS sense9以降やR8以降などが含まれる。

対応iPhone（テキスト・データ対応）

iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16e、iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17e

対応Androidスマホ メーカー名 機種名 テキスト 一部アプリ データ通信 グーグル Pixel 9a ○ × Pixel 9 ○ ○ Pixel 9 Pro ○ ○ Pixel 9 Pro XL ○ ○ Pixel 9 Pro Fold ○ ○ Pixel 10 ○ ○ Pixel 10 Pro ○ ○ Pixel 10 Pro XL ○ ○ Pixel 10 Pro Fold ○ ○ サムスン Galaxy Z Fold7 ○ ○ Galaxy Z Flip7 ○ ○ Galaxy S25 ○ ○ Galaxy S25 Ultra ○ ○ Galaxy A25 5G ○ ○ Galaxy S26 ○ ○ Galaxy S26 Ultra ○ ○ Galaxy S26+ ○ ○ シャープ AQUOS sense9 ○ ○ AQUOS sense10 ○ ○ AQUOS R8 pro ○ ○ AQUOS R9 ○ ○ AQUOS R9 pro ○ ○ AQUOS R10 ○ ○ AQUOS wish3 ○ × AQUOS wish4 ○ ○ LEITZ PHONE 3 ○ ○ ソニー Xperia 1 V ◯ × Xperia 10 V ◯ × Xperia 1 VI ○ ○ Xperia 10 VI ○ ○ Xperia 1 VII ○ ○ Xperia 10 VII ○ ○ FCNT arrows We2 ○ ○ シャオミ Redmi 12 5G ◯ × Xiaomi 13T Pro ○ × Xiaomi 14T Pro ○ ○ Redmi 15 5G ○ × モトローラ edge 50s pro ○ ○ edge 60s pro ○ ○ razr 50s ○ × razr 60s ○ × razr 50 ultra ○ ○ 京セラ DIGNO BX3 ○ × DIGNO BX3 カメラレス ○ × DIGNO BX3 Plus ○ × DuraForce EX ○ × ZTE nubia S2e ○ ×