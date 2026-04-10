NATOのルッテ事務総長。米首都ワシントンのロナルド・レーガン大統領財団・研究所で9日に演説を行った/Andrew Harnik/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領が北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長との8日の会談で、ホルムズ海峡の安全確保に向け、NATO加盟国による緊急の具体的措置を講じるよう迫っていたことが分かった。事情に詳しい欧州の外交官2人がCNNに明らかにした。

外交官の1人によれば、トランプ氏は数日以内の対応を迫ったという。別の外交官は、この問題は米国だけでなく欧州にとっても喫緊の課題だと指摘した。

この外交官は、ルッテ氏のような「友人」からトランプ氏に対し、NATOの同盟国は米イスラエルとイランの戦争に「虚を突かれ」、一部の国は自国民の退避も余儀なくされたと説明できたことは有益だったとの見方を示した。海峡再開を支援するため、NATO諸国が一丸となって取り組んでいる点もトランプ氏に明確に伝えたという。

ルッテ氏は9日に米首都ワシントンで発言した際、「（英首相の）スターマー氏のリーダーシップの下、米国と緊密に連携する34カ国が示しているのはもちろん、海峡封鎖は受け入れられないという共通の決意と合意だ。ホルムズ海峡は開放されなければならず、開放後はその状態を維持しなければならない」と強調した。

ただ、トランプ氏はルッテ氏との8日の会談後もSNSでNATO批判を続け、「我々が必要とした時にNATOはいなかった。再び必要になってもいないだろう」と夜間に書き込んだ。