小学館は、神保町シアターにて「ポケモン短編まつり ～劇場版ポケットモンスター短編傑作選」を5月2日から5月8日まで開催する。

今回の特集上映は「ポケモン」30周年を記念して実施されるもの。「劇場版ポケットモンスター」の併映作品として製作された人気短編作品だけを上映するという、今までにない企画が実現する。

また、5月2日11時～、5月4日11時～には「映画館デビュー応援！親子で楽しむポケモン映画！」と題して、小さな子ども連れの人も安心して鑑賞できる上映回も設けられる。

前売券はチケットぴあにて4月17日12時より販売が開始される。なお、前売券完売の場合は当日券の販売は行なわれない。

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上映作品

短編3本を同時上映・上映時間合計70分。

「ピカチュウのなつやすみ」1998年・22分 「ピカピカ星空キャンプ」2002年・24分 「ピカチュウとイーブイ☆フレンズ」2013年・24分

※上映スケジュール、作品詳細等は、劇場ホームページでご確認ください。