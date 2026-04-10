韓国“元アイドル夫婦”、揃って事務所から離れることに　AT AREAがヒョナとの専属契約終了を発表【全文】

歌手のヒョナが所属事務所を離れることになった。

芸能事務所AT AREAは4月10日、「当社はヒョナと今後の活動について深く話し合った結果、専属契約を終了することで合意しました」と公式コメントを発表した。

【写真】ヒョナ、同性同士でキス

続けて「専属契約期間中、AT AREAのアーティストとして常に最善を尽くし、唯一無二のステージとパフォーマンスを披露してくれたヒョナに深く感謝しています。新たな旅路に向かうヒョナの今後を、当社も心から応援します」と伝えた。

ヒョナは2007年、ガールズグループ「Wonder Girls」の一員としてデビュー。その後は「4Minute」のメンバーとしても活動し、現在はソロで活動を続けている。2024年10月には元HIGHLIGHTの歌手ヨン・ジュンヒョンと結婚した。

（写真提供＝OSEN）ヒョナ

なお、ヒョナの夫であるヨン・ジュンヒョンも最近、所属事務所blackmadeとの“溝”を公表するとともに、専属契約の解除を通知したと明かしていた。

AT AREAの公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。AT AREAです。まず、所属アーティストのヒョナに惜しみない応援と愛を送ってくださるファンの皆さまに心より感謝申し上げます。

当社はヒョナと今後の活動について深く話し合った結果、専属契約を終了することで合意いたしました。

契約期間中、AT AREAのアーティストとして常に最善を尽くし、唯一無二のステージとパフォーマンスを披露してくれたヒョナに深く感謝いたします。

新たな旅路に向かうヒョナの今後を、当社も心から応援しています。ファンの皆さまにも、これからもヒョナに変わらぬ関心と愛を送っていただければ幸いです。

ありがとうございます。

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。2018年の「Mnetアジアンミュージックアワード（MAMA）」では、交際していた歌手イドン（DAWN）との“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題となった。2022年11月にイドンと破局し、2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表し、同年10月に結婚。