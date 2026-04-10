俳優の川栄李奈さんと俳優の廣瀬智紀さんが4月10日までに離婚した。双方が同日、それぞれのインスタグラムで離婚の成立を公表した。

川栄さんは、「私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」とコメントを発表。「今後も俳優として、母として更に精進してまいります」と綴った。

廣瀬さんも川栄さんに感謝を述べながら、「今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります」としている。

二人は2019年に結婚を発表。同年に第1子、2023年に第2子が誕生している。今回の発表では、子どもの親権について触れることはなかった。

なお、今年4月に施行された改正民法によって、離婚後の親権については、父母が共同親権か単独親権を選択できる制度が始まった。

例外として、DVなどのおそれがある場合には、家庭裁判所の判断で単独親権とされる。

川栄さんはアイドルグループAKB48での活動を経て、NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』でヒロインをつとめるなど、主に女優として幅広く活躍している。