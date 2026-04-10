Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、流行りのショットに挑戦 美バストに注目「足元が見えない！」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が10日、自身のインスタグラムを更新。“流行りのショット”に挑戦している。
【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、流行りのショットに挑戦
三田は「朝から雨やだな」としつつ「流行りのつまんで撮るやつだって」との文言とともに、見上げるような写真を公開。ファンからは「足元が見えない！」「かわいすぎる！」「めっちゃかわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、流行りのショットに挑戦
三田は「朝から雨やだな」としつつ「流行りのつまんで撮るやつだって」との文言とともに、見上げるような写真を公開。ファンからは「足元が見えない！」「かわいすぎる！」「めっちゃかわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。