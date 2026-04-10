【10日〜週末の天気】春の嵐、のち黄砂飛来のおそれ…夕方関西・東海・関東でザーザー降りの雨も 土曜は夏並み“季節前倒しの暑さ”にも注意 熊谷29℃で7月上旬並み予想
きょう10日（金）から週末にかけて、広い範囲で雨や風が強まって春の嵐となるおそれがあります。あす11日（土）になると、西日本や東日本は天気が回復しますが、大陸からは黄砂が飛来する可能性があります。また、季節前倒しの暑さにも注意が必要です。
お帰りの時間帯 関東はザーザー降り
きょう10日（金）午後は、近畿から関東にかけて雨や風が強まるでしょう。特に午後6時ごろとお帰りの時間帯、東海を中心に激しい雨や雷雨となり、南風が強まりそうです。南風が暖かい空気を運ぶため、最高気温は東日本や西日本で20℃以上になる予想です。
【きょう10日（金）の各地の予想最高気温】
札幌 :14℃ 釧路:15℃
青森 :15℃ 盛岡:14℃
仙台 :18℃ 新潟:18℃
長野 :22℃ 金沢:23℃
名古屋:20℃ 東京:20℃
大阪 :24℃ 岡山:24℃
広島 :23℃ 松江:22℃
高知 :22℃ 福岡:22℃
鹿児島:24℃ 那覇:27℃
雨雲を追いかけるように黄砂飛来か
あす11日（土）は、西日本や東日本は天気が回復してよく晴れるでしょう。ただ、大陸からは黄砂が飛来する可能性があります。呼吸器や循環器に疾患のある方を中心に、マスクで対策を行ってください。北日本では雨や風が強まり、雪の降る所もありそうです。
あす東京は今年初の夏日になる予想
あす11日（土）は季節外れの暑さにも注意が必要です。最高気温は東京で27℃と、今年初めて25℃以上の夏日が予想されています。熊谷（埼玉）は29℃と、真夏日一歩手前まで上がり、7月上旬並みの暑さになりそうです。急激に暑くなるため、早くも熱中症に気をつけた方がいいでしょう。