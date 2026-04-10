女優川栄李奈（31）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫で俳優の廣瀬智紀（39）と離婚したことを発表した。

川栄は「私事ではございますがこのたび私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と報告。「今後も俳優として、母としてさらに精進してまいります」とつづった。

川栄は24年5月出演のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時30分）で夫婦生活を語っていた。仕事のオファーをもらうと、まず家族会議が開かれると明かした。川栄は「この期間は私が作品で大変になるから、夫が家事育児をしてくれて」と話し、「無理な時は夫のお義母さんと私のお母さんに手伝ってもらったり。風邪ひいちゃってどうしようもない時はマネジャーさんが見てくださったり。本当に周りの力を借りまくってやってます」と周囲のサポートに感謝した。

ヒロインの1人を務めたNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」（21年度後期）の撮影は大阪で行われたが、「たまに大阪に夫と一緒に遊びに来るくらいで。後はこっち（東京）で夫に見てもらって」と撮影期間中は廣瀬が子育てのほとんどを担当。「もう、全部やってくれます。ありがたいことに子供が大好きで、生まれた瞬間から『面倒見ます！』って感じで」と献身ぶりを紹介すると、司会の黒柳徹子（90）は「ずいぶんいい旦那さんにお会いになりましたね」と感心。川栄は「本当に、はい。今日も見てもらってます」としみじみと語っていた。

2人は18年10月、舞台「カレフォン」でダブル主演を務め、恋人役で共演。約半年の交際を経て、19年5月に結婚を発表した。同年11月に第1子、23年6月には第2子出産を発表するなど子宝にも恵まれたが、約7年の結婚生活にピリオドを打つことになった。