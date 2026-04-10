プリウスの頂点「Z」PHEVモデルの魅力

トヨタのラインナップを代表する一台である「プリウス」。そのシリーズにおいて、最も高い動力性能と豪華な装備を誇る最上位のプラグインハイブリッド（PHEV）モデル「Z」とは、どのようなクルマなのでしょうか。

プリウスは1997年に世界初の量産ハイブリッドカーとして誕生しました。以来、圧倒的な低燃費性能を備えた新世代のエコカーとして、ハイブリッド車（HEV）の普及を牽引。カーボンニュートラルに向けた多様な選択肢のなかで、現在もセグメントをリードする高い人気と需要を維持し続けています。

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現行プリウスは2023年に登場した5代目モデル。「Hybrid Reborn（ハイブリッドの生まれ変わり）」をコンセプトとし、歴代モデルが持つ高い環境性能を継承しつつ、「一目惚れするデザイン」と「とりこにさせる走り」を兼ね備え、内外装だけでなく動力性能もスポーティに一新しています。

プリウスのラインナップは、1.8リッター（KINTO専用）／2リッターハイブリッド（HEV）のほか、2リッタープラグインハイブリッド（PHEV）が設定されます。

現行モデルは2022年11月に世界初公開され、2023年1月に発売された5代目です。「Hybrid Reborn」をコンセプトに、独自の「モノフォルムシルエット」を継承しながら、より低重心かつスタイリッシュなプロポーションへと進化しました。

ボディサイズは全長4600mm×全幅1780mm×全高1430mm、ホイールベースは2750mmです。第2世代TNGAプラットフォームを採用し、低重心化や大径タイヤの採用により、エモーショナルなデザインと走りを両立しています。

2023年3月にはハイパフォーマンスな走りと環境性能を両立した「プラグインハイブリッド（PHEV）」モデルが発売されました。

さらに2025年7月には、一部改良を実施。人気のメーカーオプションを標準装備化し、あわせて特別仕様車「G“Night Shade”」が新たに設定されるなど、ラインナップの魅力がさらに高められています。

現在のグレード展開は、1.8リッターハイブリッドの「X」や「U」、2リッターハイブリッドの「G」と「Z」、そして2.0リッターPHEVの「Z」や「G」、特別仕様車などが用意され、ユーザーのライフスタイルに合わせた幅広い選択が可能です。

そのなかでもシリーズの頂点に君臨するのが、最上級グレードの「Z（PHEV）」です。

エクステリアでは、金属調シルバー塗装のフロントロアグリルやグレースモークカラーのテールランプを採用。足元には切削光輝とブラックを組み合わせた専用の19インチアルミホイールを装着し、先進的でスポーティな個性を強調しています。

インテリアには合成皮革のシート表皮を採用。サテンメッキ加飾のシフトノブやインサイドドアハンドル、ソフトタイプのフロントドアトリムアッパーなどが備わり、上質な室内空間を演出しています。機能面でも、12.3インチディスプレイオーディオやワイヤレス充電器を標準装備しました。

パワートレインは、2リッターエンジンに大容量バッテリーと高出力モーターを組み合わせた最新のシステムを搭載。システム最高出力は164kW（223PS）に達し、0-100km／h加速は6.7秒という圧倒的な加速性能を誇ります。

WLTCモード燃費は26km／Lを達成しつつ、満充電状態からのEV走行距離は87kmを確保。日常の移動の多くを電気だけでカバーできる実力を持っています。

安全面でも最新の「トヨタセーフティセンス」に加え、駐車を支援する「トヨタ チームメイト（アドバンスト パーク）」を標準装備。さらに、停電や災害時に役立つ「HEV給電モード」も設定されています。

最上級グレード「Z（PHEV）」の価格（消費税込）は460万8900円です。圧倒的なパワーと環境性能、そして先進装備を凝縮したこのモデルは、まさに「最強のプリウス」と呼ぶにふさわしい一台となっています。