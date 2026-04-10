沢村一樹、インスタに映った愛車の正体とは

モデルとしてキャリアをスタートした沢村一樹さんは、現在はドラマや映画にも数多く出演し、俳優として幅広く活躍しています。

自身のインスタグラムでは、ドラマ撮影の合間の姿やプライベートショットをたびたび公開しており、そのなかには愛車とともに撮影された一枚もありました。

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沢村さんは、どのようなクルマに乗っているのでしょうか。

写真に映る車内の様子から、沢村さんの愛車はトヨタの現行型「アルファード」もしくは「ヴェルファイア」であると想定されます。

アルファード／ヴェルファイアは、国内外で高い人気を誇る高級ミニバンで、広々とした室内空間や上質な内装が魅力です。

芸能人や著名人の移動車として選ばれることも多く、快適性とプライバシー性を両立したモデルとして知られています。

現行モデル（アルファード＝4代目、ヴェルファイア＝3代目）は2023年6月にフルモデルチェンジを実施し、「TNGAプラットフォーム（GA-K）」の採用で乗り心地と静粛性が向上しました。

外観デザインは両車で明確に差別化されており、アルファードは水平基調の大型グリルを採用したシンプルかつ存在感のあるフロントマスクに。一方のヴェルファイアは漆黒メッキや縦基調のメッシュグリルを用い、より立体的でアグレッシブな印象となっています。

ボディサイズは全長4995mm、全幅1850mm、全高1935-1945mm、ホイールベース3000mm。

先代から全長が50mm延長され、後席空間のゆとりが増したほか、天井中央に照明やスイッチ類を集約した「スーパーロングオーバーヘッドコンソール」の採用や、運転席側へのユニバーサルステップ設定など、使い勝手を高める装備も追加されています。

パワートレインは両車共通で2.5リッターHEV（ハイブリッド車）とPHEV（プラグインハイブリッド車）を設定。さらにアルファードには2.5リッターガソリン、ヴェルファイアには2.4リッターターボが専用で用意されています。

価格帯（消費税込）はアルファードが510万円から1065万円、ヴェルファイアが670万円から1085万円。ヴェルファイアにはエントリーグレードがないため、最安価格はアルファードより高めに設定されています。

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沢村さんは2025年5月にインスタグラムへ写真を投稿。「この日は64歳です（以下略）」とコメントを添え、メガネ姿で柔らかな笑みを見せる一枚が印象的でした。

投稿には「イケメンすぎます」「素敵すぎてため息が出ます」「本当にかっこいい」といった声が寄せられたほか、「クルマかっこいい！」「アルファードかな？」と、車内の高級感に注目するコメントも見られました。

俳優として活躍する一方で、3人の男児の父でもある沢村さん。今後の活躍とともに、日常のワンシーンを切り取った投稿にも注目が集まりそうです。