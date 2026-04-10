初日17位の松山英樹は絶好の位置 2度ダボ回避もあり「パットはかなりいい状態、上位争いに期待」【藤田寛之の目】

初日17位の松山英樹は絶好の位置 2度ダボ回避もあり「パットはかなりいい状態、上位争いに期待」【藤田寛之の目】