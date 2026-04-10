春アニメ注目作品！大手配信サービスPV再生数のTOP5発表
ABEMAは10日、公開中の「2026年新作春アニメPV」について再生数が多い5作品を発表した。2026年春に放送・配信を開始する新作アニメのPVが続々と公開されている中で、ABEMAにおけるPV再生数が最も多かったのは、『転生したらスライムだった件』第4期となった。
【画像】ブチギレ顔で戦闘！公開された『転スラ』4期の場面カット
『転スラ』第4期では、これまでのシリーズで描かれてきたリムルを中心とした国づくりや仲間たちとの絆に加え、新たな展開を予感させるスケール感のある映像や迫力あるバトルシーンが印象的なPVとなっており、ABEMAは「シリーズファンを中心に高い関心を集める結果となりました」と説明した。
そのほか、『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonをはじめとした人気シリーズの続編に加え、多彩な新作タイトルもランクインした。※2026年3月23日時点の「ABEMA」内で表示されている再生数をもとにしている。
■PV再生数TOP5
・1位：『転生したらスライムだった件』 第4期 PV第1弾【4/4より毎週土曜23:00〜配信】
・2位：『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season PV【4/8より毎週水曜22:30〜 地上波先行・WEB最速配信】
・3位：『あかね噺』PV【4/4より毎週土曜24:00〜WEB最速配信・最新話まで全話無料】
・4位：『とんがり帽子のアトリエ』PV【4月より配信決定！】
・5位：『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』
PV【4/1より00:00〜初回配信開始 | 第2話以降4/4より毎週土曜22:30〜地上波1週間先行配信】
【画像】ブチギレ顔で戦闘！公開された『転スラ』4期の場面カット
『転スラ』第4期では、これまでのシリーズで描かれてきたリムルを中心とした国づくりや仲間たちとの絆に加え、新たな展開を予感させるスケール感のある映像や迫力あるバトルシーンが印象的なPVとなっており、ABEMAは「シリーズファンを中心に高い関心を集める結果となりました」と説明した。
■PV再生数TOP5
・1位：『転生したらスライムだった件』 第4期 PV第1弾【4/4より毎週土曜23:00〜配信】
・2位：『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season PV【4/8より毎週水曜22:30〜 地上波先行・WEB最速配信】
・3位：『あかね噺』PV【4/4より毎週土曜24:00〜WEB最速配信・最新話まで全話無料】
・4位：『とんがり帽子のアトリエ』PV【4月より配信決定！】
・5位：『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』
PV【4/1より00:00〜初回配信開始 | 第2話以降4/4より毎週土曜22:30〜地上波1週間先行配信】
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