作詞家の秋元康氏（67）が9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。2021年に他界した作詞家で日本作詩家協会名誉会長・喜多條忠さん（享年74）との思い出を語った。

同番組では、元「かぐや姫」で歌手の南こうせつと共演した。南は「神田川」の作詞を手掛けた喜多條さんとの出会いを振り返り、作詞することになった経緯を明かした。

また喜多條さんについて「背が高くて1メーター80以上あって、恋人も凄いデカかったらしい」と回想。「3畳一間に週末に来ると2人で寝るんだけど、家具を廊下に出して2人で寝てたって言ってました」と、駆け出し時代のエピソードで懐かしんだ。

これを受けて、番組冒頭で16歳の時に見た「かぐや姫」の解散コンサートでの感動を語っていた秋元氏は「僕もJASRACの評議会とかで、喜多條さんにお会いして感動しましたね」と告白。「“この人が神田川の人だ”って、“マキシーのためにの人だ”って」といい、「凄いサバサバした人ですよね」と振り返った。

南が「秋元さんが感動したっていうのは、もう亡くなったけど天国で喜んでますよ」と伝えると、その実績を秋元氏は「素晴らしいですよ」と改めて絶賛。「やっぱりマキシーのために、神田川、赤ちょうちん」と作品タイトルを列挙した。

そこから、同曲「赤ちょうちん」をモチーフに、女優・秋吉久美子の主演で映画化した藤田敏八監督の名前を挙げ、「あの頃のATGとか、藤田敏八（びんぱち）さんの映画が好きでした」と打ち明けると、南は「八月の濡れた砂ね」と共感。秋元氏は「石川セリさんのやつね」と話が尽きない様子だった。