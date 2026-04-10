【FROZEN FEVER】 4月17日 発売

ぬいぐるみセット＜スノーギース＞ 4,200円 / ぬいぐるみ＜オラフ＞ 5,300円

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、短編アニメーション「アナと雪の女王／エルサのサプライズ」をモチーフにした新コレクション「FROZEN FEVER」を、ディズニーストア店舗で4月17日より、ディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストアでは先行して4月14日より順次発売する。

「FROZEN FEVER」は、爽やかな水色をベースにひまわりや赤い糸などをアクセントとしてあしらった、初夏にぴったりなデザインのコレクション。アナとエルサのドレスモチーフのほか、作中に登場する個性豊かなキャラクターたちやバースデーケーキなどもデザインされている。

ぬいぐるみは、ケーキをつまみ食いする無邪気なオラフや、エルサがくしゃみをすると現れるスノーギースがラインナップ。きらきらと輝くぱっちりとした目がキュートな「TINY」シリーズからは、アナとエルサのぬいぐるみキーチェーンが登場する。また、アナとエルサそれぞれのドレスをイメージしたフレアスカートをはじめ、トートバッグなどのファッションアイテムも展開。そのほか、アナのドレス風エプロンやマグカップ、高級感のあるアクセサリースタンドなど、作品の世界観に包まれるようなアイテムが楽しめる。

トートバッグ 各4,900円 / ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン＜オラフ＞ 3,300円 / ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン（TINYシリーズ）各2,800円 / アクセサリースタンド 各6,000円 / スカート 各9,700円

新コレクション「FROZEN FEVER」

ディズニーストア店舗：4月17日より発売

ディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストア：4月14日より先行して順次発売

※発売日の店舗でのご購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要。予約方法などの詳細は、ニュースページより確認できる。

商品の一部

【オラフ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン】

価格：3,300円

【エルサ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン（TINYシリーズ）】

価格：2,800円

【アナ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン（TINYシリーズ）】

価格：2,800円

【アナ アクセサリースタンド ドレス】

価格：6,000円

【エルサ アクセサリースタンド ドレス】

価格：6,000円

【アナ マグカップ 耐熱ガラス】

価格：2,200円

【エルサ マグカップ 耐熱ガラス】

価格：2,200円

(C) Disney