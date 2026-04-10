短編アニメ「アナと雪の女王／エルサのサプライズ」をモチーフにした新コレクション「FROZEN FEVER」が4月17日より発売
ぬいぐるみセット＜スノーギース＞ 4,200円 / ぬいぐるみ＜オラフ＞ 5,300円
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、短編アニメーション「アナと雪の女王／エルサのサプライズ」をモチーフにした新コレクション「FROZEN FEVER」を、ディズニーストア店舗で4月17日より、ディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストアでは先行して4月14日より順次発売する。
「FROZEN FEVER」は、爽やかな水色をベースにひまわりや赤い糸などをアクセントとしてあしらった、初夏にぴったりなデザインのコレクション。アナとエルサのドレスモチーフのほか、作中に登場する個性豊かなキャラクターたちやバースデーケーキなどもデザインされている。
ぬいぐるみは、ケーキをつまみ食いする無邪気なオラフや、エルサがくしゃみをすると現れるスノーギースがラインナップ。きらきらと輝くぱっちりとした目がキュートな「TINY」シリーズからは、アナとエルサのぬいぐるみキーチェーンが登場する。また、アナとエルサそれぞれのドレスをイメージしたフレアスカートをはじめ、トートバッグなどのファッションアイテムも展開。そのほか、アナのドレス風エプロンやマグカップ、高級感のあるアクセサリースタンドなど、作品の世界観に包まれるようなアイテムが楽しめる。
トートバッグ 各4,900円 / ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン＜オラフ＞ 3,300円 / ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン（TINYシリーズ）各2,800円 / アクセサリースタンド 各6,000円 / スカート 各9,700円
新コレクション「FROZEN FEVER」
ディズニーストア店舗：4月17日より発売
ディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストア：4月14日より先行して順次発売
※発売日の店舗でのご購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要。予約方法などの詳細は、ニュースページより確認できる。
商品の一部【オラフ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン】
価格：3,300円【エルサ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン（TINYシリーズ）】
価格：2,800円【アナ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン（TINYシリーズ）】
価格：2,800円【アナ アクセサリースタンド ドレス】
価格：6,000円【エルサ アクセサリースタンド ドレス】
価格：6,000円【アナ マグカップ 耐熱ガラス】
価格：2,200円【エルサ マグカップ 耐熱ガラス】
価格：2,200円
(C) Disney