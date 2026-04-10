スコットランド・スカイ島の歴史に着想を得て誕生。半世紀の長期熟成「タリスカー 47年 マグマ」
MHD モエ ヘネシー ディアジオは、スコットランド・スカイ島のシングルモルト「タリスカー」より、47年熟成の限定ボトル『タリスカー 47年 マグマ』を数量限定で発売した。
タリスカー 47年 マグマ
同商品は、スカイ島誕生の歴史に着想を得て、アメリカンオーク樽で長期熟成させた原酒を、島産の火山岩の放射熱でトーストした新樽でフィニッシュした。
長期熟成による奥行きのある甘みと、ブランド特有の潮風を思わせるミネラル感、黒胡椒のスパイシーさが複雑に重なり合う豊かな味わいが特徴。パッケージには100%再生ガラスを使用し、海底から湧き出す溶岩をグラデーションで表現した。手彫りのガラス製ストッパーが、1本ごとに異なる唯一無二の個性を与えている。
同商品は、世界限定632本のみのリリースとなる。価格は88万円。
タリスカー 47年 マグマ
同商品は、スカイ島誕生の歴史に着想を得て、アメリカンオーク樽で長期熟成させた原酒を、島産の火山岩の放射熱でトーストした新樽でフィニッシュした。
長期熟成による奥行きのある甘みと、ブランド特有の潮風を思わせるミネラル感、黒胡椒のスパイシーさが複雑に重なり合う豊かな味わいが特徴。パッケージには100%再生ガラスを使用し、海底から湧き出す溶岩をグラデーションで表現した。手彫りのガラス製ストッパーが、1本ごとに異なる唯一無二の個性を与えている。
同商品は、世界限定632本のみのリリースとなる。価格は88万円。