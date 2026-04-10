Hana Hope、TVアニメ『淡島百景』OP主題歌「blue hour」配信開始！6月17日にシングルリリース決定！

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Hana Hopeがニューシングル「blue hour」を6月17日にリリースすることが決定した。

「blue hour」は、本日からオンエアがスタートするTVアニメ『淡島百景』のために書き下ろされた新曲で、爽やかさと儚さを兼ね備えたアコースティックな質感のバンドサウンドの楽曲。現在デジタルシングルとして配信がスタートしている。

TVアニメ『淡島百景』は志村貴子が描く、文化庁メディア芸術祭優秀賞も受賞したマンガ「淡島百景」(太田出版)が原作。アニメーション制作は、「葬送のフリーレン」「チ。 ―地球の運動について―」などで知られるマッドハウスが担当。浅香守生が監督、濱田邦彦がキャラクターデザイン、シリーズ構成を中西やすひろが務める。

先週アニメの放送と楽曲リリースに先駆けてノンクレジットオープニングが公開されており、淡島歌劇学校を舞台にさまざまな少女たちの思いが瑞々しく鮮烈な青春が描かれるアニメの世界観を表現した映像が、話題を呼んでいる。

シングルのリリースにあわせて各ストアでの購入特典も発表された。

Amazon.co.jpではメガジャケ、アニメイトではましかくブロマイド、楽天ブックスでは紙製A4ファイル、セブンネットショッピングではアクリルチャーム、応援店ではB3ポスターが先着でプレゼントされる。

昨年は、ポカリスエットのCM曲、STUTS「99 Steps feat Kohjiya & Hana Hope」の歌唱が話題を呼び、Fuji Rock Festival ‘25に出演、3度行われたワンマンライブはすべてソールドアウトと注目を高めているHana Hope。

5月には今治市・タオル美術館で開催される『FABRIC SOUND in TOWEL MUSEUM』、Rol3ertとRejayのジョイントツアー名古屋公演への出演、アニメイト主催の『animate Theater LIVE 2026 〜spring〜』、あしかがフラワーパークで開催される『ASHIKAGA MUSIC GARDEN ’26』とジャンルを横断したイベントへの出演決定しており、8月後半には、インドネシア・ジャカルタで開催される『LaLaLa Fest 2026』にも、Steve LacyやThe Flaming Lipsなど豪華海外のアーティストに並んでラインナップされている。

飛躍の年として掲げる今年8月7日=ハナの日には、恵比寿リキッドルームでのワンマンライブ「Hearts Glow」も開催を控えており、さらなる注目を集めることが予測される。

●リリース情報

Hana Hope New Single

「blue hour」

配信中

配信リンクはこちら

https://smar.lnk.to/8QDUCZ

6月17日発売

CD購入はこちら

https://HanaHope.lnk.to/bluehour

購入特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

セブンネットショッピング：アクリルチャーム

楽天ブックス：紙製A4ファイル

全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド ※期間生産限定盤のみ対象となります

応援店：B3ポスター

●作品情報

TVアニメ『淡島百景』

2026年4月9日(木)25時45分よりフジテレビほかにて放送開始

＜イントロダクション＞

淡島（あわじま）歌劇学校には、舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる。

ミュージカルスターに憧れて入学した、新入生の若菜。

親友の思いを背負って学び続ける、寮長の絹枝。

圧倒的な存在感を放つ、美しき特待生の絵美。

彼女に憧れ、妬み、視線を求め続けた桂子とその家族――。

彼女たちのかけがえのない日々が、人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。

今を生きる少女たちの、瑞々しく鮮烈な青春グラフィティ。

【スタッフ】

原作：志村貴子（『淡島百景』太田出版）

監督：浅香守生

キャラクターデザイン：濱田邦彦

シリーズ構成：中⻄やすひろ

美術監督：中村豪希

色彩設計：大野春恵

撮影監督：酒井淳子

音楽：小畑貴裕

アニメーション制作：マッドハウス

【キャスト】

田畑若菜：中林新夏

竹原絹枝：大地葉

上田良子：茅野愛衣

岡部絵美：藤原夏海

伊吹桂子：恒松あゆみ

原作情報

『淡島百景』全5巻（太田出版）好評発売中

著：志村貴子

●ライブ情報

Hana Hope ワンマンライブ「Hearts Glow」

2026年8月7日(金)

東京 恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 18:00 START:19:00

チケット

ローソンチケット

https://t.co/NEVETGzEny

ぴあ

https://w.pia.jp/t/hanahope0807/

イープラス

https://tinyurl.com/y25wdwus

●イベント情報

5月23日(土)

愛媛県今治市・タオル美術館

FABRIC SOUND in TOWEL MUSEUM

Michael Kaneko｜Hana Hope｜七尾旅人｜CENT/セントチヒロ・チッチ｜ROTH BART BARON(SOLO)

5月28日(木)

名古屋 ell.FITS ALL

Rol3ert & Rejay joint Tour ‘Square One’

Rol3ert｜Rejay｜Hana Hope

5月30日(土)

東京 アニメイトシアター

animate Theater LIVE 2026 〜spring〜

UNIDOTS｜Hana Hope｜岬なこ

5月31日(日)

あしかがフラワーパーク／迫間自然観察公園

ASHIKAGA MUSIC GARDEN ’26

7月22日(土),23日(日)

インドネシア JIExpo Kemayoran, Jakarta

LaLaLa Fest 2026

Steve Lacy｜The Flaming Lips｜Two Door Cinema Club｜Kodaline (Farewell Show)

Astrid S｜FLO｜Jordan Rakei｜Matt Maltese｜Marcin｜Hana Hope｜Dabda｜KIKI

Black Petrol｜Mad Madmen｜Matthew Ifield｜Nathalie Ezmeralda｜Redsix

(C)志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会

関連リンク

TVアニメ『淡島百景』公式サイト

https://awajima-anime.com/

Hana Hopeオフィシャルサイト

https://lit.link/hanahope