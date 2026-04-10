「今日好き」出身美女、具材たっぷり手作りスープ公開「ヘルシー」「器が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/04/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が4月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りスープを公開した。
【写真】「今日好き」出身17歳美女「器が可愛い」具材たっぷり手作りスープ
土屋は「スープつくった」というコメントを添えて、手作りスープを投稿。白菜やえのき、春雨など様々な具材の入ったスープが薄いブラウンの取っ手付きの器に盛りつけられている写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「具がたっぷりで美味しそう」「ヘルシー」「身体が温まりそう」「レシピ教えてほしい」「器が可愛い」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身17歳美女「器が可愛い」具材たっぷり手作りスープ
◆土屋惺来、手作りスープ公開
土屋は「スープつくった」というコメントを添えて、手作りスープを投稿。白菜やえのき、春雨など様々な具材の入ったスープが薄いブラウンの取っ手付きの器に盛りつけられている写真を公開した。
◆ 土屋惺来の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「具がたっぷりで美味しそう」「ヘルシー」「身体が温まりそう」「レシピ教えてほしい」「器が可愛い」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
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