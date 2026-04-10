テクニカルポイント ドル円 10日、21日線が上値抑える テクニカルポイント ドル円 10日、21日線が上値抑える

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160.84 エンベロープ1%上限（10日間）

160.41 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.25 10日移動平均

159.23 21日移動平均

159.16 現値

158.96 一目均衡表・転換線

158.87 一目均衡表・基準線

158.05 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.66 エンベロープ1%下限（10日間）

156.83 100日移動平均

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.75 一目均衡表・雲（下限）

153.24 200日移動平均



今日の高値は159.24円。159.25円の10日移動平均、159.23円の21日移動平均がきれいに上値を抑えている。同水準をしっかり超えると、ドル買いが加速する可能性がある。

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