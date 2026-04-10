160.84　エンベロープ1%上限（10日間）
160.41　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.25　10日移動平均
159.23　21日移動平均
159.16　現値
158.96　一目均衡表・転換線
158.87　一目均衡表・基準線
158.05　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.66　エンベロープ1%下限（10日間）
156.83　100日移動平均
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.75　一目均衡表・雲（下限）
153.24　200日移動平均

今日の高値は159.24円。159.25円の10日移動平均、159.23円の21日移動平均がきれいに上値を抑えている。同水準をしっかり超えると、ドル買いが加速する可能性がある。