“気持ちいい”の声続出！「アボカド」を簡単につるんとむく方法

つるっときれいに！アボカドの皮のむき方

アボカドはねっとりとした実が皮にくっつきやすく、きれいに皮むきをするのが難しい素材。けれど、下ごしらえの手順に気をつけたり、ちょっとした工夫をすることで簡単、きれいに皮をむくことができます。皮に身が残らないので気持ちよくむくことができますよ。

アボカド皮むきのポイントは？

熟成させてからむく

アボカドが未熟だと、きれいに皮をむくことができません。熟成があまければ、買ってきたあとにしっかり熟成させてから使いましょう。





種は包丁でとる

種をスプーンでとると身が残ってしまうことがあるので、包丁を使います。





皮をむく前に切る

カーブがあってむきにいので、皮をむく前にカットすることがポイントです。





無駄なく綺麗にむけるとの声続々！

つくれぽ（みんなの作りましたフォトレポートのこと）にも、「気持ちいい！むく作業がすっかり楽しくなりました。」「私の人生最高きれいにむけてます！」など、アボカドの皮をきれいにむく方法を絶賛する声がたくさん届いています。





アボカドをきれいにむくには、切ってからむくことが最大のポイント！つるんと気持ちいい方法、ぜひ試してみてくださいね。