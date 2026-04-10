◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日 両国国技館）

「Prime Video Boxing 15」の前日計量が10日、都内のホテルで行われ、プロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級2位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）はリミットの53.5キロ、同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）は200グラム軽い53.3キロで、ともに一発パスした。勝者は5月2日に東京ドームで行われるWBC同級王者・井上拓真（大橋）―同級4位・井岡一翔（志成）の勝者への挑戦権を得る。

両者は計量を終えると、WBCのスレイマン会長を挟んで記念撮影。同会長から激励を受け、握手した2人はフェースオフで約10秒間にらみ合った。司会者が5秒過ぎには終了を促したが、にらみ合いは続き、最後に那須川は両拳をグッと握りしめて背を向けた。フェースオフでのエストラダの印象を問われた那須川は「非常に良い表情をしてました。俺もやってやるよという気持ちになった」と話した。

那須川は昨年11月、井上拓真（大橋）とのWBC世界バンタム級王座決定戦に判定負けしてプロ初黒星。再起戦の相手が2階級で2団体統一王者となったエストラダとあって不利の予想も多い中、8日の公式会見では「いろんな予想はあるかもしれないが、そんなのくそ食らえ。アッカンベー。必ず勝ちます」などと反発していた。

興行のもようはプライムビデオで独占ライブ配信される。