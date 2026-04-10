あす11日の「Prime Video Boxing 15」（両国国技館）で予定されていたプロボクシング前WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（24＝帝拳、10勝8KO1敗）の再起戦が中止となった。高見の体調不良のためと帝拳ジムが10日に公式サイトで発表した。同日に都内のホテルで行われた前日計量にも姿を見せなかった。

フライ級でWBA1位、WBC3位などにランクする高見は、元IBF世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（25＝メキシコ、18勝8KO1敗）と同級でノンタイトル10回戦を戦う予定となっていた。

高見は昨年12月、WBA・WBO世界ライトフライ級王座統一戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に1―2で判定負けしてWBA同級王座から陥落。フライ級に転向し、約4カ月ぶりの再起戦を新階級の初戦とするはずだった。

興行のもようはプライムビデオで独占ライブ配信される。メインでは昨年11月にプロ初黒星を喫した那須川天心（帝拳）が、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦で元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と対戦する。