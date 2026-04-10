フクビがＳ高カイ気配、使用済みプラスチック由来の建設資材の活用実績構築を材料視◇

フクビ化学工業<7871.T>がストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の１０１９円に買われ、その後同水準でカイ気配となった。１０日午前１１時、同社と出光興産<5019.T>、竹中工務店（大阪市中央区）、ケミカルリサイクル・ジャパン（ＣＲＪ、東京都中央区）、プライムポリマー（ＰＲＭ、同）の５社が、使用済みプラスチックを原料として、再生プラスチックを製造するとともに建設資材への活用に成功したと発表。これを材料視した買いが集まったようだ。



ＣＲＪが独自のケミカルリサイクル技術をもとに、使用済みプラスチックから軽質原油相当のケミカルリサイクル油を生産。これを原料として、ケミカルリサイクル化学品を出光興産が製造し、ＰＲＭが再生プラスチックとした。フクビは再生プラスチックを乾式遮音二重床の支持脚部分へ適用することに成功。技術的な課題をクリアしたという。建設資材を活用する竹中工務店を含め、今後５社は今回の取り組みでの知見や実績を活用し、建設現場で発生する使用済みプラスチックの再資源化と資源循環に向けた取り組みの更なる推進に臨む。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS