ビックカメラが後場下げ幅を縮小、２６年８月期業績予想及び配当予想を上方修正

ビックカメラ<3048.T>が後場下げ幅を縮小しプラスに転じる場面があった。正午ごろに２６年８月期の連結業績予想について、売上高を１兆１３０億円から１兆２２０億円（前期比４．９％増）へ、営業利益を３０５億円から３４４億円（同１３．６％増）へ、純利益を１７５億円から１８４億円（同５．３％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２１円から２３円（年４３円）へ引き上げたことが好感されている。



上期において、パソコンやカメラなどの販売が好調だったことに加えて、携帯電話販売代理店を運営している子会社の業績良好が要因。また、販管費全体の抑制に努めたことも寄与する。その２月中間期決算は、売上高５０８４億２９００万円（前年同期比６．０％増）、営業利益１８７億２７００万円（同２５．６％増）、純利益１１０億９８００万円（同２３．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS