子育て世代も知っておきたい！都道府県民共済のシニア特約が80歳から85歳に延長
【画像を見る】入院一時金など手厚い医療保障「熟年医療1型特約」
本格的な高齢社会を迎え、ふとした瞬間に老後の備えに不安を覚えることが増えてきました。「自分たちの将来の備えはこれで大丈夫？」と気になりつつも、昨今の終わりの見えない物価高で日々の生活を回すのが精一杯、というのも現実です。
自分たちのライフプランにお金を回したいけれど、予算には限りがある……。そんな悩みを抱える世代に知ってほしいニュースが、手頃な掛金で知られる「都道府県民共済」から届きました。2026年4月1日より、シニア世代向けの保障期間が85歳まで延長されるというのです。これは自分たちの将来への安心はもちろん、今まさに高齢期を迎えている親世代の保障を見直すきっかけとしても心強いアップデートです。
これまで、65歳から加入できる「熟年型」などの基本コースに付加する特約コースの保障は、80歳で終了する仕組みでした。しかし、人生100年時代といわれる現代において、80代はこれまで以上に医療の支えが必要になる年代です。
今回の改定では、社会環境の変化に合わせ、「熟年医療特約」「熟年新がん特約」「熟年新三大疾病特約」の保障期間の終期が、これまでの80歳から「85歳（※満85歳になられて初めて迎える3月31日まで）」へと引き上げられることになりました。 注目すべきは、保障期間が5年延長される一方で、月々の掛金は据え置き（増額なし）という点です。すでに特約にご加入中の方はお手続き不要で自動的に更新されます。
親世代にとって、家計に負担を増やさずに保障を長く継続できることは大きな安心材料になります。また、万が一の際に経済的なサポートに回る可能性がある私たち子ども世代にとっても、家計のリスクを抑えることにつながりますよね。
■今回延長される「3つの特約」って？
今回の改定で延長される特約は、「満65歳〜満69歳の健康な方」が基本コース（熟年型など）にプラスできる以下の3つです（※特約コースのみのお申し込みはできません）。
•熟年医療特約：入院一時金や疾病障害など医療保障をプラスできる特約です。
•熟年新がん特約：不安の大きい「がん」に特化した保障です。
•熟年新三大疾病特約：がんだけでなく、心筋こうそく・脳卒中をしっかり保障してくれます。（※熟年新がん特約とは重複して加入できません）
■私たちの将来へのつながりと、家計に優しい仕組み
これらの充実した保障が85歳まで続くことは、単に親の安心のためだけではありません。現在30〜40代が加入している「総合保障型」などの現役世代向けコースは、65歳になると自動的にシニア向けの「熟年型」へと移行します。つまり、今回の改定は、私たちが将来シニア世代になった時の保障がより盤石になったことを意味しているのです。
都道府県民共済は非営利の助けあい事業として運営されているため、決算で剰余金が生じた場合には「割戻金」として加入者に還元されるなど、家計に優しい仕組みが整っています。社会や医療環境の変化に合わせて創業以来制度の改正を重ねてきた中で、これまで一度も掛金を値上げしたことがないという点も、長く付き合っていく上で信頼できるポイントですよね。
■親子で「これから」を話し合うきっかけに
この機会に、ご自身の親または義親が現在どのような保障内容に入っているのか、また何歳まで保障が続くのかを一緒に確認してみてはいかがでしょうか。「親の安心」を今のうちに整えておくことは、将来の自分たちの生活を守ることにもつながります。家族の未来を見据えた賢い備えとして、ホームページをチェックしてぜひ検討してみてくださいね！
※埼玉県民共済では取り扱いが一部異なります。
※東京都は「都民共済」、北海道は「道民共済」、大阪府・京都府は「府民共済」、神奈川県は「全国共済」、その他の県は「県民共済」の名称で運営されています。
文＝レタスクラブWEB編集部Y