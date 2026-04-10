電子レンジでもう1品！じゃがいもを使った″和風サブおかず″2選
【バリエ14品】どんな料理にも使えるじゃがいものおかず
じゃがいもはメイン料理に使われることも多い野菜ですが、サブおかずとしても使い勝手の良い食材です。今回は、加熱を電子レンジにお任せして、他のおかずを作っている間に仕上がってしまうレシピをご紹介します。ポテトサラダとジャーマンポテトをちょっと和風にアレンジ。ぜひお試しください！
■のりマヨポテサラ
いつものポテサラを和風に簡単アレンジ
【材料】(2人分)
・じゃがいも …小2個(約200g)
・焼きのり …1/4枚
・マヨネーズ
・しょうゆ
【作り方】
1. じゃがいもは皮つきのまま洗って水けがついたまま1個ずつラップで包む。電子レンジ（600W）で約3分加熱し、上下を返してさらに600Wで約2分加熱する。
2. 粗熱がとれたら皮をむいてボウルに入れ、フォークで粗く潰す。マヨネーズ大さじ1と1/2、しょうゆ小さじ1/2を加えて混ぜ、焼きのりを小さくちぎって加え、さっと混ぜる。
(1人分118kcal/塩分0.4g レシピ考案／榎本美沙)
■和風ジャーマンポテト
青のりの風味に食欲がそそられる
【材料】(2人分)
・じゃがいも …2個(300g)
・ウインナソーセージ …3本
・おろしにんにく …小さじ1/2
・青のり …小さじ1/2
・オリーブ油
・塩
【作り方】
1. じゃがいもは2cm角に切って耐熱ボウルに入れ、ひたるくらいの水を加えてさっとさらし、水けをきる。ソーセージは1cm幅の斜め切りにし、ボウルに加える。
2. にんにく、オリーブ油大さじ1、塩小さじ1/4を加えてからめ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で約6分加熱する。青のりを加え、まぶす。
(1人分231kcal/塩分1.3g レシピ考案／吉田愛)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＊ ＊ ＊
レンジから出したばかりのじゃがいもは、ラップを外す際に蒸気が一気に上がるので、やけどに注意してください。
レシピ考案／榎本美沙、吉田愛 撮影／澤木央子
栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文／中田蜜柑