Snow Manの公式Xが更新され、ラウールにフォーカスした「BANG!!」の動画が公開され、注目を集めている。

【動画＆写真】ラウールの「BANG!!」アクションシーン／ラウールが投稿した「BANG!!」MVオフショット／岩本照＆深澤辰哉の「BANG!!」アクションシーン

■ラウール、「BANG!!」でダイナミックなアクション披露

動画は楽曲のサビに乗せて繰り広げられるアクションシーン。ラウールは、白シャツにデニムパンツを合わせたスタイルで登場し、暗がりの空間でキレのある動きを見せている。

長い手脚を生かしたパンチやアッパー、回し蹴りを次々と繰り出し、ダイナミックなアクションを展開。さらに、ステンレスバットのようなものを手にした相手に立ち向かうようなシーンも収められている。

ラストは高くジャンプし、舌を出しながらパンチを繰り出そうとするようなカットで終了。ラウールのしなやかさと迫力が同時に際立つ、インパクト抜群の動画となっている。

ファンからは「シルエットだけでもとてつもなくかっこいい」「スタイルの良さを遺憾無く発揮しててうっとり」「見下しアングルやばい」「長い手脚が映える」「やんちゃな感じがたまらん」「ダイナミックで美しい身のこなし」「脚なっが」など、絶賛の声が寄せられている。

■ラウールが投稿した「BANG!!」MVオフショット

■岩本照にフォーカスしたアクションシーン

■深澤辰哉にフォーカスしたアクションシーン

Snow Man

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