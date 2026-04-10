IMP.松井奏『sweet』初の男性レギュラーモデルに決定！新連載「IMP. 松井 奏の A to Z」スタート
IMP.の松井 奏が、ファッション誌『sweet （スウィート）』に、初の男性レギュラーモデルとして登場することが決定。4月11日発売の5月号より新連載「IMP. 松井 奏の A to Z」がスタートする。
■松井奏の“好き”と“今”を切り取り、魅力を深堀する連載
『sweet』史上初のメンズ連載は、松井が初登場した3月号特集 「“春ニットと香り”でガーリームードを纏う♡」の反響を受けて実現。
新連載「IMP. 松井 奏の A to Z」は、ファッションやビューティ、カルチャーなど、彼の“好き”と“今”を切り取り、松井の魅力を「A to Z のキーワード」で深掘りしていく内容。
ひとつ目の「A」のキーワードは「ARTIST」。 IMP.としてステージに立つ瞬間、アーティスト松井 奏は、そのとき何を感じ、何を届けようとしているのか。パフォーマンスに込める想いと、表現へのこだわりについて語っている。
ここでしか見られない松井の素顔が、たっぷり届けられる「IMP. 松井 奏の A to Z」に注目だ。
■『sweet』山口真澄編集長 コメント
■書籍情報
2026.04.11 ON SALE
『sweet（スウィート）』5月号
■リリース情報
2026.04.13 ON SALE
IMP.
SINGLE「INVADER」
■関連リンク
IMP. OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/imp