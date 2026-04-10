サイプレス・ホールディングス <428A> [東証Ｓ] が4月10日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結最終利益は前年同期比16.5％増の2億0500万円に伸びたが、通期計画の5億2000万円に対する進捗率は39.4％となり、前年同期の40.4％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結最終利益は前年同期比21.2％増の3億1500万円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比35.3％増の9200万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.2％→5.5％に改善した。



株探ニュース