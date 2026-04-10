10日13時現在の日経平均株価は前日比945.38円（1.69％）高の5万6840.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は516、値下がりは1011、変わらずは45と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を569.61円押し上げている。次いで東エレク <8035>が153.87円、フジクラ <5803>が106.60円、アドテスト <6857>が84.48円、ファナック <6954>が57.16円と続く。



マイナス寄与度は41.84円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、中外薬 <4519>が13.17円、ＳＢＧ <9984>が12.87円、塩野義 <4507>が10.66円、リクルート <6098>が10.36円と続いている。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、繊維、小売と続く。値下がり上位には鉱業、情報・通信、卸売が並んでいる。



※13時0分15秒時点



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