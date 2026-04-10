Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホの小さな画面で動画を見るのって、ちょっと窮屈ですよね。タブレット端末は、この問題を解決してくれるアイテムですが、とはいえ重いのが玉にキズ...

SF映画みたいに、空間に「ヒュイン！」と画面が表示されたら最高なんだけどな、と思った人。もうそれ、ありますよ。

ベッドの上でごろ寝しながらでも、出張先のホテルでも、通勤電車の中でも、場所も時間も関係なし。手ぶらで大画面が楽しめるARメガネ「NPS Envision」です。

実際のところ、どうなの？

GIF: 田中宏和

実際に「NPS Envision」を使ってみた感想を正直にお伝えすると、映画館というよりは、巨大なタブレットを見ているような感覚。

なぜそう感じるのかは、首を動かしたときに画面も一緒に動くから。パーソナルスペース内（手が届く範囲内）に画面があるという印象なんですね。あともう一つの理由は、後ほど。

というわけで、220インチの大スクリーンという宣伝文句とは少し異なる感想となってしまいますが、しかしこれにはメリットもあります。変に風景に追従しないので画面酔いしにくいですし、13インチクラスの大画面タブレットよりさらに広い画面なのに、重たい端末を手で支える必要もありません。

ラクな姿勢のまま大画面を楽しめるので、思いのほか快適でしたよ。

視力調整＆遮光バイザーで、ハッキリ見える

Photo: 田中宏和

「NPS Envision」には、左右それぞれ−6.00Dまで対応したピント調節機能が搭載されています。これによって、近視の人でもインサート式の度付きレンズが不要。そのままクリアな映像を楽しめます。

ただし、当然ながら表示される画面以外の周囲は裸眼で見ることになりますので、私のように近視の場合は、コンタクトレンズを使っていない限り、掛けっぱなしで動き回ることはできません。

Photo: 田中宏和

また、私の視力に合わせてピント調整したことで、結像が手前に来ているのも、画面がパーソナルスペース内にあると感じられた要因と考えられます。

視力や好みの設定によっては、映画館のような迫力をよりダイレクトに感じられそうです。

Photo: 田中宏和

というわけで、私が使うときは付属の遮光バイザーを装着した状態がデフォルト。周囲の光をしっかりシャットアウトして、明るい日中でも、自分だけの視聴空間に没入するスタイルで楽しむ方向ですね。

いや、実際問題、メガネにはファッションアイテムとしての側面もあるわけで、「NPS Envision」を掛けたまま外出する人も、そう多くはないはず。大半、私と同じように使うことになるのかなと思いますね。

ケーブルをつなぐだけで、手ぶら大画面の世界へ

Photo: 田中宏和

使い方は実にシンプル。スマホやPCとUSB-Cケーブルで繋ぎ、自分の視力に合わせてピントを合わせるだけで、視野角52°の大スクリーンが目の前に広がります（※充電端子がデータ転送に対応していないスマホは使用不可です）。

有線接続になっているのは、映像や音声の遅延、充電切れの心配もないという点がメリット。動き回らなければ、特にわずらわしさを感じることもありません。

Photo: 田中宏和

本体重量が約 95g（※バイザー非装着時）と軽く、長時間つけていても疲れにくいのも、うれしいポイントとなっています。

Photo: 田中宏和

鼻パッドにはシリコンラバーがコーティングされていますし、普段メガネを使っていない人でも負担を感じにくい設計です。

これさえあれば、もうスマホの画面サイズに不満を感じる必要なし。「NPS Envision」は現在 machi-ya にてプロジェクトを公開中です。

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Photo: 田中宏和

Source: machi-ya

本記事制作にあたり有限会社ケイエフ企画より製品の貸し出しを受けております。