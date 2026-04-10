Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2

もしかしたら、この値段からスタートです。

Apple（アップル）が開発していると噂されている折りたたみiPhone。予想されている仕様は以下の記事でまとめていますが、ざっくりと紹介すると、内側には7.7インチの折りたたみディスプレイ、外側には5.3インチのディスプレイが搭載される見込みです。

閉じてiPhone miniサイズ、開くとiPad miniサイズと、いい感じのサイズ感になりそうな期待感があります。

【噂まとめ】今年9月に登場？ 折りたたみiPhoneのすべて（3/23 更新）

そんなん絶対便利じゃん！

となるのですが、ここで気になるのがお値段の話。そんなプレミアムなiPhoneですからお値段もプレミアムな予想。

Bloombergのマーク・ガーマン記者の最新のレポートによると、2,000ドル（約32万円）を超えるとの予想。素直に2,000ドルとしたら消費税を含めると、35万2000円。区切り良くすると、36万円ってところでしょうか。おぉう…ぷれみあむ。

ストレージのバリエーション次第ではさらに高額に？

Image: Apple

この2,000ドルを超えるという予想は、どのストレージモデルを指しているのかはわかりません。でも、もしベースがコレだと仮定すると、ストレージの多いモデルはさらに高くなると予想できます。

たとえば現行モデルですと、iPhone 17 Pro（256GB）のストレージを最大の2TBまで盛ると、13万5000円の上乗せ。もしこの価格設定を素直に適用したら、最大構成は50万円にも届く可能性すらあります。ちょっと恐ろしいです。

まぁ、さすがにそこまでストレージを盛る人はレアだと思いますし（出会ったことありません）、Proモデルのようにクリエイティブな用途向けのiPhoneでもありません。また、高額すぎてもユーザーも引いてしまうと思うので、2TBモデルは出ない可能性もありますけどね。

最後に質問です。世界初となる折りたたみiPhone。正直なところ、いくらまでなら「現実的に買う」と思えます？

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Source: MacRumors, Bloomberg