1枚だと何か物足りない日に！【studio CLIP】40・50代におすすめな「レイヤードアイテム」

シンプルなトップス1枚だと、なんだか物足りない……そんな日に頼りたいのがビスチェやベストなどの「プラスワンアイテム」。重ねるだけでコーデに奥行きが生まれ、おしゃれ見えが狙えます。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、40・50代におすすめしたいナチュラルな雰囲気のアイテムをスタッフさんの着こなしとともにご紹介。

いつものTシャツに重ねるだけで旬顔に

【studio CLIP】「クロシェレースビスチェ」\3,990（税込）

ナチュラルなクロシェレースが印象的なニットビスチェ。シンプルなTシャツやカットソーに重ねるだけで、一気にこなれた印象に仕上がるアイテムです。程よい透け感があることで重たく見えず、春夏コーデにぴったり。いつものコーデに変化を加えたいときに頼りになりそうです。

ナチュラルな雰囲気のペプラムベスト

【studio CLIP】「7ゲージ切り替えペプラムベスト」\3,990（税込）

裾に向かって広がるペプラムシルエットが特徴のニットベストです。気になる腰まわりを自然にカバーしながら、女性らしいラインを演出。ミドルゲージの編み地が醸すナチュラルな雰囲気も魅力です。ブークレ素材による軽やかな透け感で、今から夏まで長く活躍しそうです。

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