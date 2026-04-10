モデルの東原亜希が8日、自身のインスタグラムを更新。留守番をしていた子どもたちが作ったパンのクオリティーの高さが反響を呼んでいる。



【写真】見た目もおいしそうに焼き上がったパン 子どもたちの奮闘が伝わる

「長女に双子とお留守番をお願いしたら、下の子を従えて初めてパンを作ったと送られてきた写真。」と書き出した東原。続けて「ホームベーカリー今ないので、手ごねで作ったらしい。」と説明した。アップされたパンはタヌキのデザイン。しっかり膨らんでいて、チョコをうまく使って表情もしっかり。何よりかわいい。



長女は16歳、双子の女の子は10歳。「下の子が言うこと聞かない状況も想像つくし、やりたいやりたいで喧嘩する姿も想像がつく。。。本当に長女は私より年上なんじゃないかと思うくらい人間ができていてびっくりする」と涙の顔文字つきで成長を喜ぶ。



「チョコはなるべく使いたくないから目元のチョコを薄くしたら綺麗にならなかったらしいけど、ふわふわでめちゃ美味しかった♡」と見た目も味もグッドだったよう。「相変わらずの娘せんぱい。 育てられてるのはわたしのほう。」と感心。子どもたちを見つめる母の心情をうかがわせた。



ファンも「パン凄い そして可愛い」「凄すぎるのですが、、、」「優しさいっぱい」「娘せんぱいさすが」と出来栄えにびっくり。「素敵な娘さんですね」「育てたあきさんも素敵ママ」「子どもの成長に親が驚かされること多いですよね」とママ目線のコメントも数多く届いていた。



東原は1982年生まれ、神奈川県出身。2003年度のアサヒビールのイメージガールに選ばれデビュー。08年にシドニー五輪の柔道の金メダリスト・井上康生氏と結婚。09年にスコットランドに留学し、5月に長女を出産。10年に帰国後、長男を出産。15年に双子の女児を出産している。



（よろず～ニュース編集部）