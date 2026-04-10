【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、スタチュー「プレミアムマスターライン ペルソナ５ 高巻 杏（パンサー）」と「プレミアムマスターライン メタファー：リファンタジオ ヒュルケンベルグ」を公開した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、ゲーム『ペルソナ５』より「高巻 杏（パンサー）」と、ゲーム『メタファー：リファンタジオ』より「ヒュルケンベルグ」を、同社のスタチューシリーズ「プレミアムマスターライン」から1/4スケールでそれぞれ立体化したもの。

「プレミアムマスターライン ペルソナ５ 高巻 杏（パンサー）」は、躍動感あふれるポーズで、天真爛漫な魅力が表現されており、ウインクする素顔やピースを決める腕など、杏らしい追加パーツも用意されている。

「プレミアムマスターライン メタファー：リファンタジオ ヒュルケンベルグ」は、原画を元に精巧に立体化しており、台座は彼女のアーキタイプ「ナイト」をモチーフにし、差し替えにより異なる表情やポーズも楽しむことができる。

また本製品以外にも、「プレミアムマスターライン ペルソナ５ 高巻 杏（パンサー）」の隣には2022年8月に発売された「プレミアムマスターライン ペルソナ５ 主人公（ジョーカー）」も展示されているのが確認できた。

「プレミアムマスターライン ペルソナ５ 高巻 杏（パンサー）」

「プレミアムマスターライン ペルソナ５ 主人公（ジョーカー）」

「プレミアムマスターライン メタファー：リファンタジオ ヒュルケンベルグ」

(C)ATLUS. (C)SEGA.

撮影：井上勝也写真事務所