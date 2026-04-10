『時すでにおスシ!?』小宮山蘭子役に猫背椿 キャラクター紹介（8）
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、猫背椿が演じる小宮山蘭子を紹介する。
【写真多数】豪華11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが
猫背椿が演じる小宮山蘭子は、泉美の行きつけのスナック「べてらん子」のママで、夫と２人の子どもがいる主婦。泉美がインストラクターをしているピラティス教室の生徒でもある。、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが
猫背椿が演じる小宮山蘭子は、泉美の行きつけのスナック「べてらん子」のママで、夫と２人の子どもがいる主婦。泉美がインストラクターをしているピラティス教室の生徒でもある。、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。