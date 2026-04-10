TBS系連続ドラマ「VIVANT」への出演で注目された女優飯沼愛（22）が10日、インスタグラムを更新。新事務所所属を報告した。

「この度、株式会社TSUKIMIに所属することになりました。これまで支えていただいた方々への感謝を忘れず、これから出会う方にも応援していただけるよう頑張ります。改めて、よろしくお願いいたします！」とつづった。モノクロの宣材写真も公開した。

1日にはインスタグラムを更新。過去投稿がすべて削除されていた。そして「ご無沙汰しています。飯沼愛です！」とあいさつ。「今、春からの新しい活動に向けて準備を進めていますので、ご報告できるまで、もう少しお待ちください」と近況を伝え「引き続き、応援よろしくお願いいたします！」と呼びかけた。

飯沼は21年に「TBSスター育成プロジェクト 私が女優になる日」で全国9000人の中から10人に選ばれ、その後の3カ月にわたる演技バトルでグランプリ獲得。同局深夜枠「よるおびドラマ」第1弾「この恋はフィクションです」に主演で初出演した。23年放送の「VIVANT」では丸菱商事の財務部に勤務しながら、天才ハッカー“ブルーウォーカー”の顔を持つ太田梨歩役を熱演。24年にはテレビ朝日系連続ドラマ「南くんが恋人!?」で主演を務めた。