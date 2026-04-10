【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、「リアルエリートマスターライン ソウルキャリバー 6 アイヴィー 1/4 Scale」を発表した。近日予約開始予定としている。

本製品は『ソウルキャリバー 6』に登場する「アイヴィー」を1/4スケールで立体化したスタチュー。杖と盾にヘビと茨が絡み合う、神々しさを感じさせるパーツを背景に、特徴的な露出度の意匠を大胆に表現している。

肌の微妙な凹凸を感じさせる造形はもちろん、意匠のウロコや太めの繊維で編まれたような布の感触、レースの細かな造形に加え、左腕にまとった鎧の硬質なメタリック感までつぶさに再現していることが分かる。ブーツの黒いメッシュは塗装で表現しており、気合の入りようがうかがえる。髪の細い毛束に隠れた鋭い目つきも相まって、果敢に戦う野薔薇のような性質を体現しているといえる。

【リアルエリートマスターライン ソウルキャリバー 6 アイヴィー 1/4 Scale】

SOULCALIBUR TM VI& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

撮影：井上勝也写真事務所