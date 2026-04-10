【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、スタチュー「コンセプトマスターライン necomi氏オリジナルイラスト だいすきが、溢れ出す」を公開した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、イラストレーターのnecomi氏が手がけるオリジナルイラスト「だいすきが、溢れ出す」を、同社のスタチューシリーズ「コンセプトマスターライン」から1/5スケールで商品化するもの。

今回企業向けに開催された展示会にて本製品の展示を行なっており、白色の神秘的なドレスを纏い、手にはオルゴールを持つ少女を、台座を含めて細やかに造形しているのを確認できた。

また本製品以外にも、1/5スケールスタチュー「コンセプトマスターライン アリス・ギア・アイギス 兼志谷シタラ」や、1/4スケールスタチュー「リアルエリートマスターライン 勝利の女神：NIKKE ドロシー - ノスタルジア」も展示されており、兼志谷シタラの水着姿やガネーシャの脚部パーツ、ドロシー - ノスタルジアのリアリティ溢れる造形をそれぞれ確認することができた。

「コンセプトマスターライン necomi氏オリジナルイラスト だいすきが、溢れ出す」

「コンセプトマスターライン アリス・ギア・アイギス 兼志谷シタラ」

「リアルエリートマスターライン 勝利の女神：NIKKE ドロシー - ノスタルジア」

(C)necomi

(C)Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.

(C)SHIFT UP Corp.

撮影：井上勝也写真事務所